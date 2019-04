OL : Fekir l’avoue, il ne mérite pas d’être titulaire à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais va tenter de rebondir contre Angers vendredi.

Le cas Bruno Genesio définitivement réglé, les Gones n’ont plus d’excuse. Chacun devra retrouver son meilleur niveau, à commencer par Nabil Fekir qui n’est plus décisif en Ligue 1 depuis plus d’un mois. C’est pourquoi l’entraîneur rhodanien avait choisi de ne pas débuter le match à Nantes (2-1) avec son capitaine. Une décision approuvée par le milieu offensif, conscient que son niveau actuel est loin d’être suffisant.

« Je ne suis pas bon en ce moment. Le coach a tout simplement décidé de me laisser sur le banc. Tout va bien, a commenté l’international français, qui s’est entretenu avec Genesio. Un petit peu, c'est normal. Il essaie de m’aider comme il peut, c’est surtout à moi de travailler plus. Ma méforme ? Je n’ai pas d’explication, c’est comme ça, c’est le foot. Il y a des périodes où ça va un peu moins bien. Ça ne me touche pas tout ce qui se dit sur moi. Quand on n’est pas bon, il faut accepter les critiques. De là à dire que ça me touche et que ça ne va pas, ce n’est pas vrai. » A noter que Fekir n’avait « rien à dire » sur sa supposée altercation avec un coéquipier la semaine dernière.