OL : Fekir en Bleus ? Génésio refuse de se mouiller

Dans : OL, Equipe de France.

Auteur d’un doublé face à Metz, Nabil Fekir postule plus que jamais à une place en Equipe de France. Cela tombe bien, la prochaine liste de Didier Deschamps, c’est la semaine prochaine. Alors, qu’en pense Bruno Génésio ? Après le match face aux Lorrains, le coach de l’OL a refusé de donner un conseil à Didier Deschamps.

« Je n’ai pas à donner de conseil à Didier Deschamps concernant Nabil Fekir. Une chose est sûre, il a retrouvé son niveau international et c’est ça le plus important » a confié le coach rhodanien. Quant au capitaine de l’OL, il a avoué qu’il « espérait » toujours une sélection « comme à chaque rassemblement ». Verdict jeudi prochain avant France-Pays de Galles et Allemagne-France.