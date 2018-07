OL : Fekir doit quitter l’OL pour un « très gros club » au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de Liverpool en début de mercato, Nabil Fekir est finalement toujours un joueur de l’OL.

Et désormais, la tendance est clairement à ce que le champion du monde 2018 effectue une saison supplémentaire dans la capitale des Gaules. Cela dépendra tout de même des offres d’ici la fin du mercato. Par exemple, Chelsea pourrait s’intéresser au Français en cas de départ d’Eden Hazard. Journaliste pour France Football et chroniqueur pour La Chaîne L’Equipe, Pierre Maturana a expliqué qu’il aimerait voir Nabil Fekir rejoindre un « très gros » club cet été.

« Nabil Fekir, je le vois bien partir cet été. Dans le sens où, même lui, il doit voir que Tolisso, Umtiti ou Lacazette sont partis dans des gros clubs européens. Si j’étais Nabil Fekir, je ferais jouer ça auprès des dirigeants lyonnais en disant « j’ai rendu service à l’OL, j’ai été le meilleur joueur de l’équipe pendant longtemps, j’ai le droit d’aller voir ailleurs ». En tant que suiveur de la Ligue 1 et Français, on a tous envie que Fekir reste. Car c’est un joueur extraordinaire, mais on a tous envie de voir Fekir dans un très gros club qui a les moyens de ses ambitions en Ligue des Champions » a-t-il confié sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Des propos qui devraient évidemment faire bondir Jean-Michel Aulas et les supporters rhodaniens, qui espèrent, eux aussi, briller en C1.