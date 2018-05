OL : Fekir doit quitter l'OL, ça arrange tout le monde

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Même si Jean-Michel Aulas affirme qu’il n’y a « aucun contact » avec Liverpool, le transfert de Nabil Fekir chez les Reds semble très bien engagé. En effet, l’international français devrait rapidement parapher un contrat longue durée avec le finaliste de la Ligue des Champions, qui va débourser plus de 60ME pour le déloger de l’OL. Un transfert dans lequel tout le monde se retrouve gagnant selon Pierre Maturana, chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe.

« Je pense que Fekir doit quitter Lyon. En plus, il termine sur une bonne note en qualifiant le club pour la Ligue des Champions, il a rendu beaucoup de services au club. Il a été quasiment le meilleur joueur de la saison à Lyon. Et pour l’OL, c’est une bonne idée de le vendre car le club va prendre un paquet de pognon sur un joueur qu’il a formé, donc c’est dans la continuité des choses de le vendre. Après Lacazette et Tolisso, c’est plutôt bien vu. Et puis Liverpool, c’est un club du Top 8 européen donc c’est un bon choix » a expliqué le chroniqueur, qui valide donc à 100% ce qui a de grandes chances d'être le premier gros transfert de l'été en Europe.