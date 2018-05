OL : Fekir balaye ces deux rumeurs à son sujet

Dans : OL, Mercato.

Liverpool désormais concentré sur la saison prochaine après son échec en finale de la Ligue des Champions, l’avenir de Nabil Fékir pourrait se jouer dans les prochains jours.

En effet, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est annoncé avec insistance du côté des Reds, et notamment par la presse anglaise. En revanche, en France, on freine des deux pieds à tous les niveaux, que ce soit au sein de l’OL, du clan du joueur, ou même de l’international français en personne. Sur TF1, Nabil Fékir a non seulement fait savoir qu’il n’était pas sur le point de s’engager avec Liverpool, mais qu’en plus rien ne se ferait dans la précipitation, alors qu’un bouclage du transfert avant la Coupe du monde est régulièrement annoncé.

« Je ne suis pas proche des Reds. Il y a des discussions avec des clubs. On va prendre le temps de réfléchir. Je laisse le temps pour faire les choses », a livré le joueur formé à Lyon, qui sait toutefois qu’il ne faut pas que cette situation pèse sur sa préparation au Mondial et le déroulement de la compétition. Autrement dit, sauf accélération soudaine, il y a de grandes chances que son avenir se règle dans le courant du mois de juillet, même si cela n’empêche clairement pas les deux clubs de discuter entre eux d’ici là.