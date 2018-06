OL : Fekir adore ces deux monstres du PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’Equipe de France, Nabil Fekir aura peut-être l’occasion de croiser les meilleurs défenseurs de la planète en Russie. En attendant, il s’est livré sur les joueurs qu’ils l’ont le plus impressionné en Ligue 1. Dans les colonnes de France Football, le capitaine de l’OL a cité deux défenseurs du Paris Saint-Germain : Thiago Silva et Marquinhos. Des « bons problèmes » qui font « progresser » selon le meneur de jeu des Bleus.

« Personne ne me fait peur. Et plus le niveau en face de moi est élevé, mieux je suis. Ça me motive, j’adore ça. Thiago Silva-Marquinhos, c’est une paire qui nous pose des problèmes, mais c’est tellement motivant de jouer contre eux. Sans manquer de respect aux autres défenseurs de L1, j’adore les jouer. Ce sont des bons problèmes, et ils nous font progresser » a expliqué Nabil Fekir dans les colonnes de l’hebdomadaire. La présence des deux Brésiliens n’avait pas empêché l’attaquant de l’OL de briller contre le PSG le 21 janvier dernier au Groupama Stadium (2-1). Ce jour-là, celui qui pourrait signer à Liverpool au mercato avait notamment inscrit un magnifique coup-franc.