OL : Fékir à Liverpool, accélération en vue

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Actuellement avec les Bleus où il prépare la Coupe du monde, Nabil Fékir sait que son avenir n’est probablement plus à Lyon.

Comme plusieurs joueurs des Bleus concernés, le capitaine lyonnais rêve de boucler son transfert avant le Mondial, histoire de ne pas être pollué par des rumeurs pendant la compétition. Pour le moment, c’est mal parti puisque Jean-Michel Aulas a reconnu qu’il n’avait aucun contact officiel à ce sujet, mais cela va rapidement changer. En effet, The Mirror annonce que Liverpool attend assez logiquement la finale de la Ligue des Champions, ce samedi à Kiev, avant d’agir.

Non pas que le résultat influera sur sa volonté ou non de recruter le Français, mais plutôt le fait que les joueurs et l’ensemble du club sont concentrés sur cet objectif immense, et qu’il n’est pas l’heure de se disperser. Ainsi, l’OL devrait avoir du nouveau la semaine prochaine, avec probablement une première proposition qui permettra de lancer les négociations. Lyon espère récupérer 60 ME ou plus de la vente de son gaucher, ce qui pourrait faire durer les discussions. Mais du côté des Reds, le coup de cœur pour Nabil Fékir est réel, et l’énorme capacité financière du club de la Mersey est, elle aussi, bien réelle.