OL : Fan d’Aulas, il s’adresse aux supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi face à Nice, l’Olympique Lyonnais va jouer très gros, puisque tout autre résultat qu’une victoire exposerait le club rhodanien à manquer le podium, et donc la Ligue des Champions.

Une déconvenue rendue possible par la défaite à Strasbourg dans les derniers instants, alors que la formation de Bruno Genesio restait sur une splendide série de huit victoires en Ligue 1. Dans une saison déjà marquée par l’élimination à domicile face au CSKA Moscou, les nerfs des supporters sont à vifs et Florent Malouda le sent bien. Néanmoins, l’ancien joueur de l’OL, qui n’a jamais oublié la promesse d’Aulas de le laisser partir à Chelsea pour aller gagner la Ligue des Champions, assure que le club rhodanien travaille avec ses jeunes pour se construire un bel avenir.

« De Lyon à Chelsea ? À un moment, j’ai demandé au président de partir dans un club avec l’objectif de remporter la Ligue des Champions. Il m’a laissé partir. Quand je l’ai gagné en 2012, j’ai pensé à Jean-Michel Aulas et cette parole qu'il a tenue », a livré l’ancien international français sur OL TV, avant d’enchainer sur l’OL version 2018.

« Le danger ne vient pas d’une seule personne. Il y a énormément de talents individuels. C’est un groupe jeune. L’enchaînement des saisons et le rythme de la coupe d’Europe s’acquière année après année. Il faut se dire que des jeunes joueurs comme c’est le cas à l’OL ne deviennent pas d’un seul coup capables de faire des miracles. Je veux dire aux supporters que c’est peut-être préparer les prochaines belles saisons européennes qui vont venir », a assuré un Florent Malouda confiant pour l’avenir du club, même si Lyon a toujours du mal à retenir ses cadres sur le long terme.