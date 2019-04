OL : Faites lui confiance, Aulas défend ce cauchemar de la Ligue 1

Dans : OL, Ligue 1.

C'est désormais officiel, l'UEFA et les dirigeants des plus gros clubs européens travaillent sur une nouvelle ligue européenne, qui n'est pas loin de ressembler à ce championnat plus ou moins fermé qui fait saliver financièrement les monstres que sont le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou bien encore la Juventus. En France, on parle déjà du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et peut-être de l'Olympique de Marseille pour intégrer cette Champions League lorsqu'elle sera mise en place. Mais forcément, les clubs qui ne sont pas concernés hurlent au scandale, estimant qu'il s'agissait-là de tuer la Ligue 1 juste pour faire encore plus d'argent.

De son côté, Jean-Michel Aulas défend cette future épreuve, affirmant qu'au contraire elle allait tirer le football français vers le haut. « Beaucoup plus de clubs vont pouvoir participer aux Coupes d’Europe, grâce au championnat et grâce aux performances à l’intérieur de ces compétitions européennes. Il existera une possibilité de monter dans la deuxième compétition (Ndlr : l’actuelle Europa League) si vous êtes performants dans la troisième (Ndlr : la future Ligue Europa 2 prévue en 2021). Mais aussi d’accéder à la première compétition, la Ligue des champions, si vous êtes bons dans la deuxième compétition, équivalente à la Ligue Europa », explique, dans Le Parisien, le président de l'Olympique Lyonnais, qui va avoir du mal à convaincre ses homologues français. Un souci similaire à ceux apparus en Angleterre, Espagne, Italie ou bien encore en Allemagne, où la révolte contre l'UEFA gronde.