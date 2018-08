OL : Faire une Monaco face au PSG, le rêve fou de Genesio

Dans : OL, Monaco, PSG, Ligue 1.

Même sans un recrutement d’ampleur, le PSG part comme le grand favori de cette saison, et ce pour tous les trophées.

Avec un effectif loin d’être au complet, son succès 4-0 face à Monaco lors du Trophée des Champions montre bien la différence qu’il existe face à ses concurrents. Néanmoins, et c’est tout à son honneur, hors de question d’abdiquer d’entrée de jeu pour Bruno Genesio, qui estime qu’il faudrait un OL à son maximum et un PSG en perte de vitesse pour créer la sensation de cette saison 2018-19.

« Quand on voit que Paris a raflé vingt des vingt et un derniers trophées nationaux, on peut se dire que s’il est à son niveau, ce sera très difficile. Mais, en 2016-17, Monaco l’a fait. Alors, pourquoi pas nous ? », a demandé Bruno Genesio dans les colonnes du Progrès. Le rêve est en effet possible, même s’il faudra pour cela, dans un premier temps, que l’OL évite les trous d’air de plusieurs semaines qui en général gâchent ses saisons en championnat.