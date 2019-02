OL : Faire pleurer le PSG en L1, Nabil Fekir y croit très fort

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Héros malheureux du match aller entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, puisqu'il avait rapidement quitté ses coéquipiers sur blessure, suite à un tacle musclé de Thiago Silva, Nabil Fekir a bien l'intention de faire payer cela sportivement au PSG. Pour le champion du monde de l'OL, la motivation est énorme avant ces retrouvailles avec Paris, et il est clairement déterminé à faire mettre un genou à terre au leader invaincu de la Ligue 1 ce dimanche soir dans un Groupama Stadium où 57.000 spectateurs sont attendus.

Même s'il est forcément très prudent, le 5-0 de l'aller étant dans toutes les mémoires, Nabil Fekir est certain que l'Olympique Lyonnais a les atouts qu'il faut pour réussir l'exploit que serait une victoire face au Paris Saint-Germain. « Ce OL-PSG, c'est comme un match de Ligue des champions. On connaît tous le niveau du Paris Saint-Germain. Maintenant on est préparé à ça et j'espère que ça sera une grande soirée pour nous dimanche. Etre les premiers à battre Paris en L1 ? Ce n'est pas la seule source de motivation, mais oui, c'est un objectif pour nous d'être la première équipe à faire tomber le PSG en Ligue 1 cette saison. On s'attend à un match compliqué comme tous les matches contre le PSG. Mais tout le monde est prêt », a prévenu Nabil Fekir avant le choc au sommet. En cas de victoire, Lyon pourrait revenir à trois points de Lille et mettre l'ASSE, qui a un match en retard, à six longueurs, sans parler de l'OM qui serait alors à douze points.