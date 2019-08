OL : Faire de Lopes une légende, c’est sa mission

Dans : OL, Ligue 1.

S’il y a bien un homme qui fait l’unanimité à Lyon, c’est Grégory Coupet. Joueur légendaire des Gones (1997-2008), l’ancien international français est désormais l’entraîneur des gardiens de l’OL. Forcément, il joue donc un rôle important auprès d’Anthony Lopes, lequel est dans une situation délicate vis-à-vis de sa direction avec une prolongation de contrat au point mort, et une fin de bail en juin prochain. Bien loin du mercato et des négociations en cours, Grégory Coupet s’est fixé un bel objectif avec l’international portugais.

Et pour cause, le coach des gardiens de l’OL a indiqué sur son compte Twitter que son objectif était tout simplement de pousser Anthony Lopes… à battre son propre record. Car à ce jour, Grégory Coupet possède la moyenne la plus basse de buts encaissés par match (0.88 buts). « Maintenant j’entraîne mes gardiens pour qu’ils battent cette stat » a indiqué le membre du staff de Sylvinho, qui fait l’unanimité et dont l’état d’esprit ainsi que les compétences sont loués dans la capitale des Gaules.