OL : Eyraud et l'OM lui font pitié, Aulas fait un numéro XXL !

Jean-Michel Aulas aime taquiner l’OM et son président Jacques-Henri Eyraud, ce n’est pas nouveau.

Et évidemment, après l’humiliation subie par Marseille face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Stade Vélodrome, le président rhodanien s’en est donné à cœur joie. Durant de nombreuses minutes devant les journalistes, l’homme fort de l’OL a ainsi joué son petit numéro. Rendant la soirée encore plus humiliante pour Marseille, le club phocéen faisant presque pitié à Jean-Michel Aulas à en croire le président des Gones.

« Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je suis un enfant de Marseille au départ, j'ai appris le foot avec Tapie ici. Marseille a une histoire, un public, qui, par sa passion est le plus grand public de France et peut-être d'Europe, mais qui quelques fois, dans la difficulté, devient difficile à gérer. C'est ce qui est arrivé ce soir aux dirigeants. Franchement, je pense que les joueurs ne le méritent pas parce qu'ils ont vraiment tout tenté » a confié Jean-Michel Aulas, avant de souhaiter bien du courage à Frank McCourt et à Jacques-Henri Eyraud. Il va en falloir…

« Jacques-Henri Eyraud était catastrophé dans l'ascenseur, je n'ai pas le détail de ce qui se passe en interne et je lui souhaite beaucoup de courage. Des conseils ? Il arrive dans un football très complexe et dans le club sans doute le plus complexe à gérer. Moi ça fait 32 ans que je préside et je suis l'actionnaire principal. Ce soir Frank McCourt n'était pas là. Le foot français a besoin de clubs comme Lyon, l'OM, Saint-Étienne, Lille ou Nice, à dimension entrepreneuriale. Le modèle proposé par Marseille, même s'il ne réussit pas cette année, permet de faire progresser le football » a lâché un JMA forcément taquin. Mais qui pense peut-être un peu ce qu’il dit. Qui sait.