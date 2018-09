OL : Ex-placardisé, Diop a une explication et une promesse de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté à l’été 2017 pour 10 millions d’euros, Pape Cheikh Diop n’a quasiment pas joué avec l’équipe première de l’Olympique Lyonnais la saison dernière. En Ligue 1, le milieu de terrain a dû se contenter d’une seule apparition pour 10 minutes de jeu.

En effet, l’ancien joueur du Celta Vigo a surtout fréquenté la réserve (National 2). Si cette situation a étonné les observateurs français, ce n’est pas le cas d’un journaliste de La Voz de Galicia. « En vrai, ça ne m’a pas du tout surpris qu’il ne joue pas la première année. Pape peut évoluer à tous les postes au milieu et c’est un joueur avec un immense futur. Mais il n’avait pas encore terminé son processus de formation, a estimé un confrère espagnol pour 20 Minutes. Pour lui, il aurait été idéal de rester une année de plus au Celta, avec moins de pression qu’à Lyon. »

La pression, c’est justement ce que Bruno Genesio a tenté d’éviter pour Diop. Alerté par les difficultés d’une ancienne recrue, l’entraîneur de l’OL n’a pas voulu prendre le moindre risque. « On aurait tous aimé qu’il participe à plus de matchs la saison passée. Mais on s’est servi de notre précédent avec Mammana pour chercher à le protéger. Là, on va le voir beaucoup plus souvent », a annoncé le technicien, qui a déjà utilisé l’Hispano-Sénégalais à trois reprises cette saison. A croire que le milieu de 21 ans a progressé, lui que l’on disait trop fébrile dans les duels, autant à l’entraînement qu’en matchs avec la réserve.

Le témoignage d’un coéquipier

« C’est n’importe quoi, a démenti un joueur lyonnais. C’est juste qu’il n’a pas pu enchaîner à son arrivée à cause de petites blessures. Il s’est posé des questions et il a pu craindre de rechuter pendant un moment. Mais même si son style de jeu espagnol est plutôt dans l’évitement, ne vous inquiétez pas, il est capable de mettre le pied et il ne va pas voler en éclats dans les impacts. » En effet, Diop tient très bien le choc pour le moment.