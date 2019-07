OL : Everton a trouvé mieux, et plus cher, que Tousart au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League, Bundesliga.

Sur le point de vendre Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain, Everton cherche un milieu de terrain défensif.

Le club anglais, qui savait bien évidemment que le Sénégalais allait rejoindre le champion de France, travaille depuis des semaines sur le profil de son successeur. Plusieurs joueurs ont été ciblés, et notamment Lucas Tousart de l’Olympique Lyonnais, que le club rhodanien consentirait à lâcher pour 20 ME. Mais selon Foot Mercato, le club de Liverpool fait actuellement le forcing auprès de Mayence pour récupérer Jean-Philippe Gbamin.

L’ancien lensois plait beaucoup aux dirigeants anglais, qui apprécient sa polyvalence puisqu’il a déjà évolué en défense centrale, son impact et sa projection vers l’avant. Déjà sollicité par des clubs anglais récemment, Mayence ne lâchera pas son joueur pour moins de 35 ME. Une somme qui ne fait pas peur aux Toffees, qui ont visiblement les reins solides et envisagent d’effectuer cette proposition pour récupérer rapidement un joueur à ce poste clé, et remplacer un Idrissa Gueye qui était devenu le métronome de l’équipe. En tout cas, avec cet intérêt pour un joueur au prix fort, l'OL sait qu'Everton a de gros moyens financiers à sa disposition s'il venait à revenir auprès du club rhodanien pour tenter de récupérer Lucas Tousart.