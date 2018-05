OL : Europe ou pas, Memphis Depay prêt à dire oui au Milan AC ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Pisté par le Milan AC avant l'ouverture du marché des transferts, Memphis Depay pourrait se laisser tenter à l'idée de rejoindre le club italien... même sans Coupe d'Europe.

Débarqué à l'Olympique Lyonnais en janvier 2017, dans le cadre d'un transfert de 16 millions d'euros en provenance de Manchester United, Memphis Depay a réussi son coup. Après une période d'adaptation, l'attaquant de 24 ans a retrouvé son meilleur niveau, celui qu'il avait à ses débuts au PSV, en fin de saison. Auteur de dix-neuf buts et de neuf passes décisives en 36 matchs de Ligue 1, l'international néerlandais a porté son club sur le podium de la Ligue 1. En permettant à Lyon de retrouver la prochaine Ligue des Champions, grâce à son triplé final contre Nice le 19 mai dernier (3-2), Depay a prouvé qu'il avait le niveau pour intégrer l'effectif d'un très grand club européen.

Pas étonnant donc de voir qu'une formation comme le Milan AC le piste en vue du mercato. Si la Gazzetta dello Sport évoque un possible transfert de 40 millions d'euros au cours de l'été prochain, TMW en a rajouté une couche en disant que Memphis « a fait savoir qu'il aimait l'hypothèse le menant chez les Rossoneri et qu'il pouvait l'accepter ». Et ce, même si le club lombard venait à être exclu de l'Europa League, comme cela en prend le chemin à cause du fair-play financier de l'UEFA. Quoi qu'il en soit, « la volonté du joueur pourrait faire la différence » dans ce dossier, même si Jean-Michel Aulas ne se laissera pas faire.