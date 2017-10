OL : Et si l'OL avait déjà le futur Karim Benzema dans son effectif ?

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont actuellement un oeil sur l'Inde où l'équipe de France U17 dispute actuellement le Mondial, plusieurs joueurs de l'OL étant de la fête. Et au sein des ces jeunes, c'est plus particulièrement Amine Gouiri qui suscite le plus d'enthousiasme, l'attaquant de 17 ans ayant du feu dans les jambes et l'ayant prouvé ces derniers temps avec les sélections françaises.

Et qui dit jeune attaquant lyonnais prodige dit évidemment... Karim Benzema. Car la comparaison est forcément déjà dans l'air. « J’ai vite vu qu’on avait affaire à un avant-centre racé, toujours attiré par le but. Il avait un temps d’avance sur le plan athlétique et il a eu le mérite de compléter sa gamme en progressant dans les décrochages et les remises, explique, dans 20 Minutes, Cyrille Dolce, entraîneur des U15 Elite de l’Olympique Lyonnais. Et ce dernier de se lancer. La transition entre le football de jeunes et d’adultes est assez compliquée mais c’est une richesse d’avoir une alternative de ce calibre dans son effectif. C’est déjà presque un joueur abouti et j’espère qu’il sera le Karim Benzema de cette génération. Dans sa facilité, ses déplacements et son sens du jeu, il me rappelle Karim de manière assez flagrante. Dans sa haine de la défaite aussi. » De quoi forcément mettre un peu de pression sur les épaules d'Amine Gouiri et de susciter d'énormes espoirs du côté de l'Olympique Lyonnais et des supporters. Pour mémoire, le jeune attaquant de 17 ans a signé un contrat de stagiaire pro de trois ans avec l'OL en juin.