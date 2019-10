OL : Et si Gourvennec doublait Blanc et remplaçait Sylvinho ?

Dans : OL, Ligue 1.

Tandis que le nom de Laurent Blanc semblait faire l’unanimité ou presque à l’Olympique Lyonnais et que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain paraissait en position de force pour succéder à Sylvinho, limogé après la défaite de l’OL à Saint-Etienne, Le Parisien affirme ce samedi soir que la candidature de Jocelyn Gourvennec a pris de l’épaisseur. En effet, Jean-Louis Gasset semble encore hésiter à se lancer dans l’aventure lyonnaise avec Laurent Blanc et le dossier n’avancera pas tant que l’ancien numéro 1 de l’ASSE ne se sera pas déterminé à 100%.

En attendant, Jean-Michel Aulas est lui de plus en plus tenté de confier ce rôle d’entraîneur à Jocelyn Gourvennec, seul problème pour le patron de l’Olympique Lyonnais, mais de taille, Juninho serait nettement moins chaud concernant Gourvennec. La situation est telle que le quotidien francilien estime qu’il est désormais possible que les dirigeants de l’OL se donnent un peu plus de temps et que l’intérim de Gérald Baticle dure un peu plus longtemps que cela était prévu. Au point que ce dernier pourrait être sur le banc lyonnais le week-end prochain à l'occasion de la réception de Dijon au Groupama Stadium. Quoi qu'il en soit, les prochaines 48 heures devraient être décisives du côté de la capitale des Gaules.