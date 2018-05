OL : Et si c'était Ben Arfa, le grand joueur du mercato lyonnais ?

Dans : OL, Mercato, PSG.

Désireux de récupérer un grand joueur cet été sur le marché des transferts, Jean-Michel Aulas va aussi devoir se méfier de ne pas perdre trop d’éléments majeurs.

Dans cette jonglerie toujours délicate du marché des transferts, le président lyonnais rêve depuis des années de faire un joli coup. Libre de tout contrat après la fin de son aventure décevante avec le PSG, Hatem Ben Arfa est à l’écoute des propositions et ne négligera aucune piste au sein des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions. C’est le cas de l’OL, et ces derniers jours, des contacts de plus en plus précis ont eu lieu entre les deux parties, affirme Foot Mercato.

Contractuellement, Lyon ne pourra pas s’aligner sur le copieux salaire que touchait le meneur de jeu à Paris, mais la perspective de retrouver son club formateur ne laisserait pas insensible Ben Arfa. De plus, le probable départ de Nabil Fékir provoquera un trou béant à la baguette du secteur offensif, et pourrait donner au natif de Clamart une occasion de retrouver du temps de jeu au sein d’une équipe compétitive. Les choses se mettent donc tranquillement en place dans ce dossier, même si Jean-Michel Aulas avancera certainement avec prudence, lui qui a été quelque peu échaudé par les négociations ratées avec le clan Ben Arfa ces dernières années, à chaque fois qu’il a voulu le faire revenir dans le Rhône.