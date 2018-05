OL : Et maintenant, une petite prolongation en vue pour Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters lyonnais qui n’en peuvent plus de Bruno Genesio risquent de prendre un deuxième coup de bambou.

Même si l’espoir était mince, Jean-Michel Aulas a tué tout suspense en annonçant que l’entraineur lyonnais allait être confirmé dans ses fonctions la semaine prochaine par le conseil d’administration, après l’accord obtenu mardi en ce sens par le comité de gestion. Mais dans la foulée, le président rhodanien a fait savoir qu’une prolongation de contrat était à l’étude pour Bruno Genesio. Cela sera bien évidemment lié aux performances sportives, mais cette stratégie se met en place et démontre que JMA veut construire l’avenir du club avec l’ancien milieu de terrain en son cœur.

« Bruno Genesio dirigera bien l’équipe la saison prochaine. Et on va discuter avec Bruno et ses adjoints d’une prolongation qui sera assortie aux résultats de l'année prochaine. Pour l'instant c'est une confirmation mais avec l'idée si on continue de s'améliorer de pouvoir prolonger dans le futur », a livré Jean-Michel Aulas sur La Chaine L’Equipe. De là à imaginer une prolongation de contrat automatique pour Bruno Genesio si jamais l’OL parvenait par exemple à se qualifier pour la Ligue des Champions suivante, il n’y a qu’un pas que les dirigeants lyonnais semblent prêts à franchir.