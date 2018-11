OL : Eric Carrière sait d'où vient le problème, ça peut étonner !

Dans : OL, Ligue 1.

Questionné sur la saison mitigée que vit actuellement l'Olympique Lyonnais, Éric Carrière n'a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme.

Durant sa carrière de joueur, Éric Carrière est passé par Lyon entre 2001 et 2004. L'ancien milieu de terrain sait donc parfaitement comment fonctionne le club de Jean-Michel Aulas. Ce qui ne l'empêche pourtant pas d'être assez inquiet pour la suite des évènements, vu que tout le monde ne tire pas dans le même sens pendant cette période de haut et de bas, où le navire des Gones peine à se stabiliser.

« C'est vrai qu'à Lyon, depuis le début de la saison, il y a ce souci de l'inconstance dans les performances individuelles. Des soucis au niveau défensif aussi. Et puis il y a un climat qui n'est pas propice à une bonne gestion de groupe... Car on sait que Genesio est tancé par le public. Quand on est joueur, je pense que cette situation impacte. Il a certainement la confiance du vestiaire et de son président. Mais le vestiaire a besoin de sentir qu'il y a une unité. Quand c'est aussi délicat à gérer avec les supporters, je pense que ce n'est pas une bonne chose... », a lancé, sur Canal +, le consultant, pensant donc que le problème de l'OL vient de Genesio, qui est en train de faire stagner un groupe en manque de leaders, à force de diviser au lieu de régner...