OL : Eric Bailly dit non à Lyon au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Selon toute vraisemblance, l’Olympique Lyonnais va enregistrer plusieurs renforts cette semaine. En effet, le club rhodanien est proche de s’attacher les services de Thiago Mendes et de Youssouf Koné, les deux Lillois devant rejoindre la capitale des Gaules contre 37 ME. En revanche, un poste reste toujours à renforcer d’urgence, celui de défenseur central. Priorité de Sylvinho et de Juninho, ce secteur de jeu est en chantier puisque Marcelo pourrait, comme Jérémy Morel, faire ses valises. Ainsi, le Mancunien Eric Bailly a été désigné comme la priorité n°1 de l’OL.

Mais à en croire les informations obtenues par Bilel Ghazi, spécialiste du mercato pour le journal L’Equipe, l’international ivoirien n’est pas chaud pour rejoindre la France. En cas de départ de Manchester United, ce qu’il n'espère pas, le défenseur de 25 ans privilégierait une nouvelle aventure en Premier League. Un coup dur pour Lyon, qui a entraîné l’activation de la piste Joachim Andersen. Le défenseur de la Sampdoria, qui a fait l’objet d’une grosse offre des Gones la semaine dernière, ne faisait absolument pas office de priorité. Mais avec le refus catégorique de Bailly, la donne a changé et désormais, l’international danois semble être la piste la plus chaude de Juninho à ce poste. Quant à Laurent Koscielny, son recrutement ne serait envisagé qu’en cas de départ de Marcelo…