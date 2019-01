OL : Envoyer l'OM à 9 points, Genesio et Lyon adorent !

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

En cas de victoire dimanche à Amiens, l'Olympique Lyonnais restera troisième de Ligue 1 avec une avance de neuf points sur l'Olympique de Marseille, même si l'OM a un match en retard à jouer contre Bordeaux. A la veille de ce rendez-vous forcément important pour l'OL, Bruno Genesio avoue que s'il ne regarde pas trop l'écart avec Lille, actuel dauphin du PSG, il est conscient que prendre ses distances avec Marseille peut être une excellente chose. Car pour l'entraîneur de l'Olympique, l'OM fait toujours un peu peur.

Et Bruno Genesio de s'expliquer. « Je ne sais pas si la victoire de Lille peut nous aider. On a plus tendance à s'occuper de nous. Et je ne pense pas que la victoire de Lille soit une mauvaise opération pour nous. Au contraire peut-être. Marseille est un concurrent direct et malgré tout ce que je peux entendre, ils ne sont pas si loin. Ils ont un effectif important, ils n'ont plus qu'une seule compétition à disputer et les voir le plus loin possible de nous, ça serait une bonne chose », a confié, en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, toujours prudent quand il s'agit d'évoquer les concurrents de son club. Difficile de lui donner tort dans le cas précis de l'OM.