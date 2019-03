OL : Entre Fekir et les futurs Bleus, Aulas est au septième ciel

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la victoire contre Toulouse (5-1) : « Ce qui me plaît le plus, c'est la conjonction réussie d'un objectif de résultats à domicile, contre une équipe qui joue bas, et d'une qualité de jeu offensive, qui est importante quand on a des objectifs comme les nôtres. Match bien réussi avec trois points et un goal-average favorable. Et une note esthétique très élevée, du jeu offensif, des joueurs qui reviennent bien... Certains joueurs vont avoir leur chance en équipe de France. Pour y être, il faut être bon tous les matchs, c'est indispensable à Lyon. Bon retour de Nabil, qui a réussi à débloquer le match grâce à son talent. Il a éclaboussé par ses attitudes. Quand Nabil a ce niveau-là, les autres joueurs, qui ont aussi du talent, ont encore plus de chances de réussir leurs actions. Dernier point, c'est l'entrée de Yassin. Ce duo avec Nabil apporte une touche de sympathie et d'ambition collective à cette équipe, qui a encore plus de raisons de bien réussir », a-t-il déclaré au micro de Foot Mercato.