OL : Entre Anthony Lopes et Lyon tout s'arrange !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Parti prendre des vacances bien méritées après une longue saison, Anthony Lopes a laissé le soin à ses agents de reprendre les négociations avec Jean-Michel Aulas, afin d'aboutir, ou non, à une prolongation de contrat avec l'Olympique Lyonnais. Et le gardien de but international portugais n'a probablement pas été surpris d'apprendre cette semaine que l'OL avait engagé pour trois ans Ciprian Tatarusanu, lequel sera sa doublure jusqu'en 2020, Lyon ayant clairement décidé de garder Anthony Lopes une année de plus, même s'il ne prolonge pas.

Cependant, les choses auraient avancé favorablement lors du rendez-vous qui s'est tenu mercredi entre les représentants du portier lyonnais et la direction de l'Olympique Lyonnais, dont Jean-Michel Aulas en personne, preuve que le sujet est important. « Les deux parties ont fait part de leur attachement mutuel à l’autre, les discussions sont cordiales et progressent selon nos informations. Et on nous l’a assuré, malgré un intérêt prononcé du FC Porto, que le portier international ira au moins au bout de son contrat. La tendance serait même vers une prolongation imminente », affirme ce samedi Le Progrès. Une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes ayant prouvé cette saison qu'en étant devenu un peu plus sage il avait encore haussé son niveau de jeu.