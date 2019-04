OL : Enorme coup de théâtre pour l'avenir de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Tout proche de prolonger en tant qu’entraineur de l’Olympique Lyonnais avant de voir une mauvaise série lui indiquer la sortie, Bruno Genesio a devancé tout le monde en expliquant récemment qu’il ne serait plus le coach de l’OL la saison prochaine.

Si les regards se tournent vers les candidats à sa succession, l’ancien milieu de terrain semblait destiné à s’exporter, notamment à l’étranger où sa cote est intéressante. Mais son avenir pourrait finalement se trouver encore et toujours à Lyon. En effet, le club rhodanien envisage sérieusement de lui proposer le poste de directeur technique, qui lui permettrait de superviser l’ensemble des équipes et d’être bien évidemment un maillon important de la chaine de commande à l’OL, annonce L'Equipe ce vendredi.

Une suite logique pour Bruno Genesio, qui a souvent été impliqué dans le recrutement, a mené de nombreux jeunes joueurs du club jusqu’à l’explosion en équipe première pour des ventes parfois colossales, et possède clairement la fibre lyonnaise. De plus, l’impossibilité de le voir reprendre l’équipe en mains après sa fin de parcours houleuse aurait de quoi rassurer le futur entraineur de l’équipe. Un plan parfait qui doit encore être mis à exécution dans les prochaines semaines, surtout que Bruno Genesio semblait tout de même, avec notamment le recrutement d’un agent, parti pour chercher un nouveau poste d’entraineur loin de Lyon dans un premier temps.