OL : Enfin une blessure qui fait sourire à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Rarement épargné par les blessures ces dernières années, l’Olympique Lyonnais connaît pour le moment une saison convenable au niveau de l’infirmerie.

Néanmoins, un attaquant s’est blessé dans l’anonymat général ce dimanche lors de la victoire dans le derby face à Saint-Etienne. Ou plutôt un ancien attaquant. Pris dans la cohue après le but de Moussa Dembélé dans les arrêts de jeu, Gérald Baticle est mal retombé et s’est fait une belle entorse de la cheville, avec un bel œuf à ce niveau pour en attester. L’adjoint de Bruno Genesio est parti pour quelques semaines de soins et de boitillement mais la victoire arrachée dans le Chaudron lui permettra certainement de quelque peu atténuer la douleur.

Selon Le Progrès, Baticle a en tout cas préféré retenir que lui aussi, à sa manière, avait marqué ce derby un peu fou. En tout cas, à 49 ans, l’ancien buteur de l’AJ Auxerre n’a plus forcément la même souplesse au niveau de l’atterrissage, lui dont le jeu de tête était l’une des grandes spécialités.