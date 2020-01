OL : Encore une piste inattendu, Rafael candidat au départ

Dans : OL.

Trois clubs anglais ont été sollicités pour récupérer Rafael, l'arrière droit brésilien de l'OL qui pourrait donc changer d'air lors du marché des transferts.

Après voir fait de gros efforts pour prolonger son contrat à Lyon alors qu’il se dirigeait vers la sortie en fin de saison passée, Rafael pourrait prendre tout le monde à contre pied. Selon Sky Sports, le défenseur de l’Olympique Lyonnais a été proposé par ses représentants à trois clubs de Premier League. Les clubs concernés sont Southampton, Brighton et Crystal Palace. Pas forcément le haut du pavé, mais l’ancien joueur de Manchester United n’a jamais caché son amour pour la Premier League, qu’il a découvert très jeune chez les Red Devils. Ces trois équipes ont comme point commun de chercher un nouveau latéral droit pour cet hiver, et pourraient donc effectuer une offre pour convaincre l’OL de lâcher son défenseur, qui est sous contrat jusqu’en juin 2021.

Mais cette saison, avec le niveau affiché par Léo Dubois, Rafael a surtout tâté du banc de touche, et les dirigeants lyonnais savent qu’ils ont encore Kenny Tete dans leur effectif. Toutefois, la longue indisponibilité de l’international français redistribue clairement les cartes, et l’OL n’a pour le moment pas l’intention de vendre son Brésilien dans les prochains jours, surtout qu’il s’agit d’un joueur très apprécié des supporters et dont l’expérience pourrait être nécessaire dans une deuxième partie de saison qui s’annonce chargée.