OL : Encore six départs à Lyon, l'incroyable coup de balai se poursuit

Dans : OL, Mercato.

Impossible de parler de grande braderie à l’Olympique Lyonnais vu les montants obtenus, mais le club rhodanien a décidé de faire le ménage dans son effectif.

Cinq joueurs sont partis (Mateta, Geubbels, Diakhaby, Del Castillo et Kalulu) pour faire de la place au sein du groupe de Bruno Genesio, et rapporter quasiment 50 ME dans les caisses du club. De quoi voir venir et travailler sur des recrues de prestige, ce dont Jean-Michel Aulas se délecte d’avance. Mais le bureau des départs n’est pas fermé, et de nouvelles ventes sont prévues pendant l’été. On ne parle bien évidemment pas des titulaires très suivis comme Tanguy Ndombélé et Nabil Fékir, mais plutôt de joueurs invités à se trouver un nouveau club, sous peine de regarder la saison 2018-19 depuis les tribunes.

Selon Olympique et Lyonnais, ils sont six à se chercher une porte de sortie. Il s’agit de Maxwel Cornet, peut-être le plus bankable des joueurs concernés, mais aussi de Mapou Yanga-Mbiwa et Jordan Ferri, qui n’ont aucun espoir de temps de jeu pour la saison prochaine. Au poste d’arrière droit, Rafael a compris le message même s’il n’a pas réussi à trouver d’accord avec Besiktas pour son transfert. Et chez les jeunes joueurs, Olivier Kemen et Christopher Martins Pereira, deux éléments toujours sous contrat, ne seront clairement pas retenus, alors que l’OL ne sera pas non plus trop gourmand à leur sujet. Un sacré coup de balai qui permettra d’alléger l’effectif, avant de s’attaquer au recrutement à partir du mois de juillet.