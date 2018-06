OL : En Russie, Aulas joue les agents doubles pour le mercato

Dans : OL, Mercato.

Tout au long du Mondial 2018 qui a débuté ce jeudi, Jean-Michel Aulas sera présent en Russie.

Le président de l’Olympique Lyonnais a fait le voyage en tant qu’amoureux du football, mais aussi et surtout en tant que membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football. L’occasion pour lui d’accompagner les Bleus, avec une affection particulière pour son capitaine Nabil Fekir ainsi que ses anciens protégés Hugo Lloris, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso. Sans oublier l’international portugais Anthony Lopes. Et au passage, le dirigeant ne cache pas qu’il en profitera pour observer des joueurs susceptibles d’intéresser les Gones pour le mercato.

« C’est important pour eux de savoir que leur président sera présent à leurs côtés. C’est vrai pour Anthony et Nabil mais aussi pour tous les anciens joueurs de l’OL, qui seront nombreux, a souligné Aulas sur OLTV. Il y aura un certain nombre de joueurs du championnat de France qui seront présents là-bas. On veut rester près de nos joueurs, que l’on aime et que l’on suit. C’est un moment privilégié, on pourra suivre les plus grands joueurs du monde, dans un contexte où, peut-être, l’OL aura besoin d’un certain nombre d’entre eux à l’avenir. » Preuve que Lyon voit grand pour son recrutement.