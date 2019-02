OL : En fauteuil roulant à 14 ans, ce pilier de l'OL revient de loin

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Ferland Mendy sera encore l’un des atouts majeurs de l’équipe rhodanienne face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Il faut dire que le défenseur de 23 ans s’est imposé comme le meilleur latéral gauche de Ligue 1, et sa sélection avec les Bleus contre l’Uruguay est venue le récompenser. Néanmoins, tout cela aurait pu ne jamais arriver pour le joueur formé au Havre. En effet, Ferland Mendy a expliqué dans les colonnes du Parisien qu’il avait connu une période délicate, à l’âge de 14 ans, durant laquelle il avait été en fauteuil roulant.

« J’ai eu une arthrite à la hanche à 14-15 ans. Mais je n’ai jamais baissé les bras. Même à ce moment-là, dans ma tête je me disais : c’est impossible que je ne remarche pas, que je ne rejoue pas au foot. Pendant trois mois, j’étais à l’hôpital Necker, plâtré. Ensuite, je suis allé faire une rééducation pendant six mois au centre de Bullion, près de Rambouillet. Là, j’ai pu enlever mon plâtre. Mais je suis resté en chaise roulante pendant un bon moment. Puis en chariot plat. Et petit à petit, ils m’ont réappris à marcher » a expliqué Ferland Mendy. Un épisode compliqué qui restera évidemment dans la mémoire du joueur, désormais convoité par les plus grands clubs européens.