OL : Elu joueur de l'année, Anthony Lopes devient un problème

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé dimanche à Lyon, le duo Sylvinho-Junihno va désormais pouvoir travailler concrètement au plus près du club rhodanien, seule la conférence de presse prévue mardi à 15h pouvant perturber le travail du directeur sportif et de l'entraîneur de l'OL. Et il se pourrait bien que le premier dossier en haut de la pile sur le bureau de Juninho concerne Anthony Lopes. Auteur d'une belle saison avec l'Olympique Lyonnais, le gardien de but international portugais arrive en effet tout en haut du classement fait par Le Progrès en reprenant les notes attribuées aux footballeurs de l'OL cette saison, mais cela n'empêche pas son avenir d'être très flou.

Depuis des semaines, les négociations entre Jean-Michel Aulas et le représentant d'Anthony Lopes pour une prolongation de contrat sont à l'arrêt, le président de l'Olympique Lyonnais estimant ce dernier trop gourmand. Mais, à un an de la fin du contrat du gardien de but formé à l'OL, il va falloir clairement avancer ou bien laisser partir un portier dont on parle énormément au FC Porto pour succéder à Iker Casillas. Autrement dit, Juninho va devoir trouver une solution à ce premier gros problème du mercato. Car sans être désagréable avec lui, il est évident que Mathieu Gorgelin ne peut pas prétendre remplacer Anthony Lopes dans les buts de Lyon.