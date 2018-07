OL : Echec dans ce transfert, Aulas va prendre les choses en mains

Dans : OL, Mercato.

Il a beaucoup été question de l’absence de Memphis Depay lors de la reprise de l’entrainement à Lyon cette semaine. Mais d’un autre côté, il y avait un joueur qui ne pensait clairement pas être là. Il s’agit de Rafael, qui fonçait vers le Besiktas il y a quelques semaines de cela, et a finalement vu son transfert capoter à la surprise générale. Les raisons de cet échec sont assez mystérieuses, même pour Bruno Genesio, qui n’a voulu accabler personne étant donné le comportement irréprochable de son défenseur.

« La Turquie ne s'est pas réalisée. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas cela ne s'est pas réalisé. Pour l'instant il est là, et je compte sur lui, on verra après. Après Rafael a fait preuve en fin de saison d’un état d’esprit extraordinaire, il faut le prendre en compte », a expliqué l’entraineur lyonnais. Mais le Brésilien reste le troisième arrière droit de l’effectif, et il aura à ce titre une petite conversation avec Jean-Michel Aulas dans les prochains jours, pour se faire expliquer qu’il doit se trouver un nouveau club. Cela tombe bien, deux formations anglaises se sont renseignées à son sujet récemment.