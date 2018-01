OL : Dugarry va se faire des amis, il trouve Fékir « un peu lourd »

Dans : OL, Ligue 1.

Autant d’une saison de premier plan jusqu’à présent, Nabil Fékir démontre qu’il a enfin mis derrière lui les pépins physiques liés à sa grave blessure au genou contractée en septembre 2015.

Absolument intenable sur le terrain depuis qu’il a pris le brassard, le meneur de jeu rhodanien a montré encore une fois face au PSG qu’il fallait compter sur lui, avec ce coup-franc exceptionnel dès le début du match. Pourtant, son jeu, sa forme physique, ses statistiques n’impressionnent pas Christophe Dugarry, qui n’a pas hésité à confier sur RMC qu’il n’était pas du tout convaincu par les qualités de Nabil Fékir, pas cabale d’intégrer le gratin du football européen selon lui.

« J’aime ce joueur et on est tous d’accord que c’est un super joueur et qu’il fait partie des trois meilleurs de Ligue 1. Mais j’essaie de me projeter un peu plus loin. Et je trouve que s’il garde son exceptionnelle patte gauche, il est moins bien dans ses accélérations qu’il ne l’était avant sa blessure. Je le trouve un peu lourd. Si jamais j’étais dans un grand club je me demanderais où je pourrais le faire jouer. Il me fait penser à Lorenzo Insigne ou Dries Mertens mais je le vois en-dessous de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, qui ont beaucoup de vitesse. C’est important d’avoir un bon pied mais dans le foot moderne, la double accélération casse les lignes, fait souvent la différence. Et ça lui manque », a souligné le champion du monde 1998, persuadé que c’est ce manque de vitesse qui va certainement priver Nabil Fékir d’un transfert dans un grand club l’été prochain. L’avenir le dira.