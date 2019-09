OL : Dugarry siffle la fin du sketch Depay à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Battu par Montpellier puis accroché par Bordeaux à domicile, Lyon a vécu une semaine noire avant la trêve internationale. Malgré un début de saison prometteur, il semblerait que l’état d’esprit des Gones n’ait pas totalement changé, un point sur lequel Sylvinho a d’ailleurs appuyé après le match nul concédé face aux Girondins. Grand défenseur de Bruno Genesio depuis des années, Christophe Dugarry a encore taclé les joueurs de l’OL et leur état d’esprit pour le moins douteux. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant des Bleus s’est notamment payé Memphis Depay, un joueur qu’il ne porte visiblement pas dans son cœur.

« On avait reçu en fin de saison dernière le président Aulas et je lui avais lancé un appel. Mon conseil, c’était de prendre le plus d’argent possible, de vendre le plus de joueurs possibles. Le problème il est là. Tu peux t’améliorer mais au fond de toi tu ne changes pas. Il vaut mieux des joueurs moins talentueux mais qui ont une rage d’y arriver, qui ont cette rage de ne pas perdre. Il faut des joueurs qui haïssent la défaite, on s’en fiche du talent ! Le talent vaut cher en football, mais le plus important c’est l’état d’esprit. Quand tu vois que ton leader c’est Memphis, elle est où la blague, c’est une blague de Julien Cazarre ? Comment tu peux donner les responsabilités de leadership à ce garçon-là, ils n’y arriveront jamais » a déploré Christophe Dugarry, pour qui Jean-Michel Aulas aurait dû davantage vendre lors du mercato estival.