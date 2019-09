OL : Dugarry sermonne cet intermittent du spectacle à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Excellent avec les Pays-Bas, très irrégulier dès lors qu’il joue avec le maillot de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a tendance à agacer de nombreux observateurs en France. Et pour cause, pourquoi l’international hollandais n’affiche-t-il pas le même niveau avec sa sélection et avec son club ? Pour Christophe Dugarry, la réponse est finalement assez simple : l’ancien de Manchester United n’est rien de plus qu’un intermittent du spectacle. Sur l’antenne de RMC, le champion du monde 1998 a sermonné Memphis, en lui indiquant qu’il devait impérativement passer un cap cette saison à Lyon, où il a bien plus de responsabilités.

« Je ne sais pas pourquoi Memphis est si différent avec Lyon et avec les Pays-Bas. Ce garçon est un super intermittent du spectacle. Je ne sais pas si c’est la faute à sa motivation ou aux partenaires qui l’entourent aux Pays-Bas et à Lyon. Il y a forcément des joueurs plus talentueux en sélection. Mais il y a quand même moyen et matière à faire beaucoup à Lyon, notamment dans son investissement personnel. Les efforts, il n’en fait pas en Ligue 1. On lui laisse encore un an à ce garçon, on verra ce qu’il va faire car il aura beaucoup de responsabilités. On verra bien mais quand tu le vois jouer avec les Pays-Bas puis Lyon, il y a de quoi se poser des questions » a expliqué Christophe Dugarry, rarement élogieux envers Memphis Depay au moment de débriefer les matchs de l’OL.