OL : Dugarry demande à l'OL de vendre sa star au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 19 buts et 16 passes décisives cette saison, Memphis Depay est l’atout offensif n°1 de l’OL ces dernières semaines.

Repositionné à la pointe de l’attaque par Bruno Genesio, l’international néerlandais montre enfin toute l’étendue de son talent. Néanmoins, tous les observateurs ne sont pas (encore) convaincus, à l’instar de Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC, l’ancien avant-centre des Bleus a d’ailleurs glissé un conseil à Jean-Michel Aulas en vue du prochain mercato. Selon l’animateur de Team Duga, il est urgent de vendre Memphis Depay, un garçon avec lequel il est « impossible » d’avoir des ambitions selon l’ex-attaquant de l’OM.

« Memphis Depay ? Il faut le vendre ce garçon (…) Tu ne peux pas conquérir quelque chose, être au haut niveau et avoir des ambitions avec un garçon qui se sent aussi peu concerné et qui joue par à-coup. Il a du talent, mais tu ne peux pas miser sur un garçon comme ça, ce n’est pas possible » a expliqué Christophe Dugarry, vraiment pas fan de l’ancien ailier gauche de Manchester United et qui semble largement préférer Mariano Diaz à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir quel sera le choix de Bruno Genesio pour la réception de Nice samedi, après la prestation offensive décevante de l’OL en terres strasbourgeoises le week-end dernier.