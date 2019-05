OL : Dubois en Bleus grâce à Lyon, il croise les doigts

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio durant une grande partie de la saison, Léo Dubois a été l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais en 2018-2019. Arrivé de Nantes l’été dernier, le Français de 24 ans ne cesse de progresser. A tel point qu’il tape désormais à la porte de l’Equipe de France, où Djibril Sidibé et Benjamin Pavard n’offrent pas toutes les garanties. Mardi, Didier Deschamps annoncera d’ailleurs sa liste pour les matchs contre la Turquie et Andorre. Et Léo Dubois, motivé comme jamais, espère bien y figurer…

« C'est un rêve de pouvoir jouer en Equipe de France. Je suis dans un club qui m'a apporté une certaine progression donc j'espère m'en rapprocher le plus vite possible. Je suivrai la liste mardi, on verra. Avant tout il faut travailler et ça paiera un jour » a confié sur l'antenne de TF1 un Léo Dubois impatient de découvrir la liste du sélectionneur. En attendant, l’ancien Nantais est comblé par la belle fin de saison de l’OL. « La saison est positive parce qu'on avait à cœur de terminer dans les trois premiers et se qualifier pour la LDC. Maintenant on va être supporters de Chelsea et on verra ce qui se passera ». Une convocation chez les Bleus serait donc la cerise sur le gâteau pour le n°14 des Gones.