OL : Dr Pierre Ménès se penche sur le malade Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a remporté samedi soir son premier match de Ligue 1 depuis le mois d'août. Pour Pierre Ménès, la victoire est là, mais Rudi Garcia a encore du boulot.

Seule la victoire est belle, et c’est ce que se disent ce dimanche les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui peuvent désormais regarder la suite de cette 11e journée de Ligue sans trop s’inquiéter. Car après le succès des joueurs de Rudi Garcia contre Metz, l’OL s’est recalé au classement, et finalement malgré cette incroyable passage à vide en Ligue 1, Lyon n’est pas si loin que cela du podium. Pour Pierre Ménès, si ce succès est évidemment une excellente nouvelle pour le club de Jean-Michel Aulas, il ne faut toutefois pas tout de suite crier victoire. Car le consultant de Canal+ voit bien qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer du côté de la capitale des Gaules.

Et c’est le sens de l’analyse de Pierre Ménès. « Lyon a renoué avec la victoire face à une équipe de Metz que je n’ai trouvé plus ridicule que ça, d’ailleurs. Depay a construit ce succès en marquant un très joli but sur un tir croisé du droit à la conclusion d’une action personnelle puis en obtenant un penalty cadeau pour une faute à mon sens inexistante, transformé par Dembélé. La suite a été beaucoup moins brillante, on sent quand même qu’en termes de confiance, cette équipe lyonnaise est encore convalescente. Mais personne à Lyon n’ira chercher plus loin que ce succès pour l’instant », fait judicieusement remarquer Pierre Ménès, pour qui tout autre résultat aurait été une catastrophe pour l’Olympique Lyonnais.