OL : Dortmund ou l'OL ? Diallo hésite toujours au mercato !

Mardi, RMC était assez affirmatif en expliquant que le transfert d’Abdou Diallo vers le Borussia Dortmund était quasiment réglé.

En effet, la radio affirmait que le défenseur de Mayence, qui aurait un accord oral avec Lucien Favre, allait s’engager en faveur du récent 4e de Bundesliga contre 25ME. Mais du côté de L’Equipe, on n’est pas aussi catégorique. Et pour cause, le quotidien national affirme que le joueur de 22 ans hésite encore sur le meilleur choix à effectuer cet été.

« Aucune visite médicale à Dortmund n'est prévue pour l'heure, ni signature. Diallo reste en réflexion sur le meilleur choix quant à la suite de sa carrière » explique le quotidien. Autant dire que l’OL a encore ses chances dans ce dossier. La preuve, L'Equipe précise que le jeune défenseur central devrait se rendre à Lyon dans les prochains jours afin de prendre des renseignements. Il prendra ensuite sa décision... Cette saison, Abdou Diallo, capitaine de l’Equipe de France espoir, a disputé 27 matchs de Bundesliga (2 buts, 1 passe décisive).