OL : Dortmund demande un tarif spécial PSG pour Diallo

Dans : OL, Mercato, PSG, Bundesliga, Foot Europeen.

Le recrutement de Joachim Andersen étant en très bonne voie, l’Olympique Lyonnais possède un nouvel élément pour former sa charnière centrale.

Trois concurrents donc se tireront la bourre, avec Jason Denayer et Marcelo. Mais Sylvinho et Juninho réfléchissent à la possibilité de faire venir un nouveau défenseur central, notamment si l’ancien de Besiktas devait partir, lui qui risque de se faire expliquer que son temps de jeu sera limité cette saison. C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais se place en vue du recrutement d’un joueur dont la cote grimpe. Il s’agit d’Abdou Diallo, qui se pose des questions sur son avenir à Dortmund, et se retrouve même dans le viseur du PSG.

Pour le faire venir et devancer ainsi le champion de France, l’OL envisage de mettre 25 ME sur la table. Ce serait le montant maximum envisagé par Jean-Michel Aulas pour s’offrir l’international espoir. Une somme respectable, mais insuffisante aux yeux du Borussia Dortmund, qui selon Le 10 Sport, a répondu qu’un tarif de cet ordre-là ne permettrait pas de boucler un transfert. Autrement dit, le club de la Ruhr n’est pas contre un transfert, mais plus dans les standards financiers du PSG que ceux de l’OL, avec un prix dépassant les 30 ME. Pas sûr que Lyon reparte dans les négociations sur cette base. De son côté, Paris aurait toujours un oeil sur Diallo, sans que cela n'aille plus loin pour le moment.