OL : Donne-moi la balle, la consigne n°1 de Depay à Aouar

À l’image de son Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a vécu un début de saison compliqué. Mais depuis quelques matchs, le milieu de terrain a repris du poil de la bête.

Il avait commencé l’exercice 2019-2020 sur les chapeaux de roues par une master-class contre Angers (6-0), avec deux passes décisives et un but. Sauf que pendant plusieurs semaines, Aouar n’a ensuite été que l’ombre de lui-même... Jusqu’au récent sursaut de l’OL. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque rhodanienne au sein du 4-4-2 de Rudi Garcia, le joueur de 21 ans a retrouvé son meilleur niveau. Auteur d’une grande prestation face à Benfica mardi en Ligue des Champions (3-1), avec notamment une offrande pour Memphis Depay, l'international espoirs a retrouvé du plaisir en jouant au foot.

« Ma polyvalence sur le terrain ? C’est le propre du footballeur. Il faut pouvoir jouer à des postes différents. Cela m’apporte énormément. Il y en a forcément où je préfère évoluer, où j’ai le plus d’automatismes, mais je prends tout ce qu’il y a à prendre. J’aime jouer haut sur le terrain pour apporter une passe décisive ou un but. C’est ce que j’aime le plus. Ma relation avec Memphis ? Le fait d’être proche en dehors du terrain nous aide pour jouer ensemble. Cela crée des automatismes. On se parle beaucoup, notamment avant les matchs. Il me demande de bien regarder ses appels en profondeur », a lâché, sur OL TV, Aouar, qui devra toutefois faire sans son compère néerlandais, blessé, lors de l’Olympico face à l’OM dimanche soir...