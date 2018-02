OL : Dominer Neymar en L1, Fekir n'a pas froid aux yeux

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Interrogé sur le futur titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Nabil Fekir estime avoir les capacités pour battre un certain Neymar.

Cette saison, la Ligue 1 vole très haut. Si le Paris Saint-Germain survole un peu les débats en tête avec onze points d'avance, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco se livrent une lutte acharnée pour le podium. Outre le classement final qui concerne le collectif, le duel s'annonce tout aussi passionnant d'un point de vue individuel. Puisque cette saison, la concurrence est rude pour la désignation du titre de meilleur joueur de la saison. Avec ses 17 buts et ses 11 passes décisives en 16 matchs de L1, Neymar fait figure de premier favori. Mais les autres n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est notamment le cas de Nabil Fekir, qui n'a pas à rougir avec ses 16 buts, surtout qu'il a déjà remporté un Trophée UNFP, c'était en 2015 quand il a été élu meilleur espoir du championnat de France.

« Battre Neymar, je ne sais pas ça. C’est un grand joueur Neymar. Après, on ne sait pas. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas le gars qui va te dire non. Neymar, c’est un très très grand joueur, tout le monde le sait, ça va être dur. Mais, il faut être ambitieux. On est là, on bosse dur. C’est un humain, il n’y a rien d’impossible, mais ça va être compliqué », a concédé, dans les colonnes de Onze Mondial, Fekir, qui sait qu'il aura fort à faire pour remporter cette glorieuse récompense face à Neymar, mais aussi face à Cavani, actuel meilleur buteur de la Ligue 1, ou contre Thauvin, auteur d'une très belle saison avec l'OM.