OL : Domenech crie presque au scandale face à cet OL !

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite lyonnaise dimanche à Monaco a laissé dubitatif pas mal d’observateurs, l’OL réussissant à perdre une rencontre qui était pourtant bien partie pour être une promenade de santé pour Lyon. Raymond Domenech, dont on sait qu’il est plutôt favorable à l’Olympique Lyonnais, n’a pas caché sa désolation après la performance de Nabil Fekir et ses coéquipiers sur la pelouse de Louis II. Pour l’ancien sélectionneur national, le jeu de l’OL a été en-dessous de tout.

« Il a manqué à Lyon de la justesse technique. On a vu des fautes invraisemblables sur des centres qu’ils ont mis au troisième ou quatrième poteau, des passes à l’horizontale qui ont pris dans le dos leurs attaquants et ont permis des contres. Il y a eu des maladresses techniques inadmissibles dans ce genre de match quand on joue contre un bloc. Il n’y a pas eu cette vitesse habituelle de transmission de passes, car il y a eu tellement d’erreurs, et tellement de mouvement que ce qui s’est passée en seconde période leur pendait au nez », a lancé, très agacé, Raymond Domenech sur la chaîne L’Equipe. Difficile de lui donner tort sur ce coup-là.