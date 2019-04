OL : Divorce officiel Genesio et Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Memphis Depay, lequel est encore lié deux ans avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est désormais une évidence, l'attaquant néerlandais ne se sent plus réellement concerné par l'OL cette saison. Et si l'an passé, l'ancien mancunien s'était réveillé au bon moment pour porter le club rhodanien vers la Ligue des champions, cette saison Memphis Depay a presque disparu des radars. Selon Le Progrès, rien ne va plus entre l'international néerlandais et son entraîneur, le premier n'ayant pas du tout le désir d'aider son entraîneur dans sa mission.

Pour le quotidien régional, l'entrée en jeu de Memphis Depay en Coupe de France lors du fiasco face à Rennes a confirmé que l'affaire était entendue entre le joueur et le coach de l'OL. « La fracture entre Bruno Genesio et Memphis Depay semble réelle. Le premier n’a pas reculé devant les caprices du second et l’a laissé sur le banc. Et le second a offert contre Rennes une entrée en jeu ayant officialisé le divorce. Memphis n’a que faire de l’avenir de Bruno Genesio. Le Néerlandais, qui a un contact assez sérieux avec Liverpool, a véritablement une implication qui laisse à désirer et bien sûr les conséquences sur le marche de l’équipe s’en ressentent », explique Christian Lanier, fin connaisseur des arcanes de l'Olympique Lyonnais.