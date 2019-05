OL : Dire non à une offre de 100 ME, Lyon en est capable

Dans : OL, Mercato.

Le mois de juin promet d’être fou à l’Olympique Lyonnais où plusieurs joueurs de l’effectif sont courtisés par des grands d’Europe.

Et cela signifie que les offres pourraient être conséquentes. Notamment pour Moussa Dembélé, annoncé dans le viseur de Manchester United. Le club anglais aurait même déjà offert 40 ME pour obtenir les services de l’efficace avant-centre lyonnais, souvent en réussite devant le but malgré un temps de jeu parfois réduit. Acheté pour 20 ME il y a un an en provenance du Celtic Glasgow, l’international espoir n’a pas de bon de sortie, tant la nouvelle cellule technique compte sur lui pour l’avenir.

Selon L’Equipe, l’OL ne dira oui à aucune offre pour Dembélé, quel que soit le montant proposé. Une prise de position ferme mais qui pourrait bien ne pas freiner certains candidats aux poches bien remplies. Si cela s’explique par le fait que Jean-Michel Aulas ne veut pas perdre tous ses éléments les plus prometteurs alors que Ndombélé, Depay et Mendy sont également très courtisés, reste à connaître la position des dirigeants lyonnais si Manchester United ou un autre club venait à faire une proposition dingue. Surtout sachant qu’au sein du Board des Red Devils, le profil de Moussa Dembélé fait totalement l’unanimité pour remplacer un Romelu Lukaku sur le départ.