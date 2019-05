OL : Didier Roustan craque après l'attaque brutale de Sagnol

Dans : OL, Ligue 1.

A l'occasion d'un talk-show sur RMC Sport, Willy Sagnol a frappé fort en évoquant la désignation du duo Sylvinho-Juninho aux commandes de l'Olympique Lyonnais. Pour l'ancien international tricolore, ce choix de Jean-Michel Aulas est sidérant. « Je ne suis pas certain sur qu’en Angleterre ou en Allemagne, ils connaissent Juninho. La caution de Juninho elle n’est que dans l’environnement lyonnais et un peu franco-français. Tu franchis la frontière, les gens ne savent pas qui est Juninho et Sylvinho encore moins. L'image est importante pour un club coté en bourse, et là c'est quoi l'image ? (...) . Juninho et Genesio j’aurai adoré voir ça », a lancé Willy Sagnol.

Une analyse qui a fait bondir Didier Roustan. « Costaud!! Heureusement qu'allongé relax dans un canapé car d'une chaise je tombais..forcément..et à propos de chute,celle de la fin de cet extrait est exceptionnelle 😳😳Décidément je ne comprends rien à la France du foot 😂 (...) Les bras m'en tombent (...) là waouh! Je pense que Silvinho ne sera pas épargné comme certains (...) Je pense surtout qu'il y a trop d'émissions sur le foot désormais..trop de tables en quelque sorte hihi..faudrait juste des tapis et des poufs, ça serait alors peut-être moins tendu 😏. Je pense aussi..et j'espère..ce qui me fatigue légèrement à l'avance (je me trompe peut-être..) c'est que j'ai la vague impression que l'on ne va rien laisser passer à Silvinho..alors que si bienveillant avec certains hein..ce traitement à la gueule du client m'exaspère j'avoue », a confié, via Twitter, l'expérimenté Didier Roustan, qui lui valide le choix de l'Olympique Lyonnais.