OL : Diakhaby, Fékir, Genesio parle mercato

L’Olympique Lyonnais terminera son stage de préparation en Suisse ce vendredi par un match amical face au FC Sion.

Une rencontre qui s’annonce difficile pour les organismes, qui doivent digérer une énorme semaine de travail physique, alors que le club du Valais se prépare lui à déjà démarrer son championnat. Mais pour l’heure, l’effectif est encore à peaufiner, comme l’a reconnu Bruno Genesio dans les colonnes du Progrès. Pour l’entraineur lyonnais, il manque clairement un défenseur central, un dossier qui n’a pas encore été réglé par la direction. Sans compter le fait que le technicien ne peut pas totalement écarter un départ de Nabil Fékir.

« L’effectif ? Un tout petit peu déséquilibré, car on a perdu Mouctar Diakhaby en défense centrale, et que nous n’avons pas eu encore un nouveau joueur dans ce secteur. Et puis il y a quelques absents. C’est mieux que l’année dernière, on avait eu beaucoup de départs et il fallait des nouveaux le plus vite possible. Là on a déjà une ossature ça devrait être plus simple. Le bouclage du mercato ? Impossible à dire. Le plus tôt sera le mieux. On ne sait pas ce qui peut arriver avec de propositions étrangères pour Nabil Fekir ou un autre. Mais on sera suffisamment fort », a souligné un Bruno Genesio confiant, même s’il est pour l’heure bien difficile de savoir quel sera le visage de l’OL pour la saison à venir.