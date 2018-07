OL : Diakhaby compare Marcelino et Genesio... et ça pique

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Il y a plusieurs semaines, Mouctar Diakhaby quittait officiellement l’Olympique Lyonnais. Très bien vendu par Jean-Michel Aulas, le jeune défenseur rhodanien rejoignait le FC Valence pour une somme avoisinant 15ME. S’il n’a évidemment pas encore débuté la compétition avec son nouveau club, l’ex-défenseur de l’OL a déjà eu l’occasion de goûter aux entraînements de Marcelino. Et à en croire ses propos dans les colonnes du média local Las Provincias, cela change de ceux de Bruno Genesio…

« Je m'attendais à des entraînements intenses, avec beaucoup d'activité. La vérité, c'est qu'en comparaison de ceux de l'OL, ils sont plus exigeants. Cela m'importe peu, je les apprécie plus car je sais qu'ils vont me faire progresser. On parle beaucoup de tactique. Avec moi, comme avec toute l'équipe. Tout le monde a la même idée de jeu » a confié le défenseur central du FC Valence. Des propos qui ne mettent pas vraiment en valeur le travail de Bruno Genesio, dont le style de jeu est régulièrement critiqué par les supporters de l’OL depuis plusieurs mois.