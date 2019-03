OL : Dhorasoo flaire le bon coup pour Nabil Fekir !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nabil Fekir fait son retour dans le groupe de l'Olympique Lyonnais avant la réception de Toulouse dimanche au Groupama Stadium et forcément cela sent bon pour le champion du monde de l'OL, qui va pouvoir idéalement préparer la rencontre retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Privé du match aller pour lequel il était suspendu, Nabil Fekir focalise la totalité des espoirs lyonnais pour ce choc colossale à venir. Si certains se posent des questions sur la capacité pour Nabil Fekir d'encaisser une telle pression, ce n'est pas le cas de Vikash Dhorasoo.

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est convaincu que l'international tricolore de l'OL a tout à gagner. « Il a la pression, mais une pression qui est cool. Il arrive en sauveur, et au pire des cas Lyon se fera éliminer par le Barça, ce qui est à peu près normal. En plus l’OL est moins bien en ce moment, alors si cela se passe bien, car ils ont fait un bon 0-0 à l’aller et il y a quelque chose à faire, dont je pense que c’est tout bénéfice pour lui. Et il peut vraiment apporter quelque chose à cette équipe », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Vikash Dhorasoo.